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    • 07.09.2020 06:50
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    Son dakika: 'taki fabrika ı söndürüldü

    Son dakika haberine göre, 'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika yangınında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

    Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

    'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan söndürüldü.

    Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıdaki Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ile yangına müdahale edildi.


    SOĞUTMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
    Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.


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