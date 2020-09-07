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    • 07.09.2020 09:06
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    Son dakika: 'da 'hangimiz daha çok seviyor' i: Çocukluk arkadaşını tüfekle öldürdü

    Son dakika haberine göre, 'da iddiaya göre kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada (23) arkadaşı Özsan'ı (23) tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Kaçın, evinde gözaltına alındı; daha sonra çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

    Konya'da 'hangimiz daha çok seviyor' cinayeti

    Olay, 4 Eylül tarihinde sabah 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gezdikleri otomobilde kullanan çocukluk arkadaşları Özsan ve arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Özsan, Kaçın'a 'beni çok sevdiğini ispatla' dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.



    KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ
    Naim Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Kaçın, olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Özsan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



    Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Naim Kaçın'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçın emniyetteki sorgusunda, "Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.



    Naim Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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