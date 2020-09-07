Gönüllü olarak deniz temizliğine devam edeceğini belirten Çetin İşten, "Ben denize aşığım. Günler, yıllar geçtikçe denizimiz çok kirlendi. Biz bu denizi atalarımızdan, dedelerimizden temiz bulduk. Çocuklarımıza da temiz bir deniz bırakmak için özverili olmalıyız. Elinizde yanık sigara dahi olsa çağırın beni, o sigarayı cebime atın ama bu güzel denize atmayın. Tek ricam bu. Ferdi dalışlar ile denizdeki çöpleri toplayabildiğim kadar toplayacağım. Deniz artık can çekişiyor. 30 yıl önce biz burada denize girerdik. Şu anda üstünü ne kadar berrak görseniz de altı çok bulanık ve ben bir hafta temizlemeye devam etsem buradan bir tır çöp çıkar" diye konuştu.