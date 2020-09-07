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    • 07.09.2020 17:59
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    • 07.09.2020 18:13
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    'de kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

    'in ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen tartışma, kardeş sına dönüştü. Kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

    Tüfekle kardeşinin canına kıydı

    'in ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Toptepe Mahallesi'nde Abdullah A. (56) ile kardeşi B.A. henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın ya dönüşmesi üzerine B.A. tüfekle ağabeyine ateş etti.

    Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah A'nın cesedi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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