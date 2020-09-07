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    • 07.09.2020 21:21
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    • 07.09.2020 21:27
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    Evlenmek isteyen erkekleri işte böyle dolandırıyorlar! "’dan geleceğim para gönder..."

    İnternet sitesi üzerinden evlilik vaadi ile kandırılan genç adam, kendisinden ’dan ’ye gelebilmek için yaklaşık 300 bin lira alan genç kadın hakkında şikâyetçi oldu. Genç adamın evlenme hayali kurduğu tuzağın yıllardır yapılan bir kandırmaca olduğu ortaya çıktı. 'tan 'ın haberi...

    Evlilik vaadi ile dolandırdı!

    İnternet sitesi üzerinden evlilik vaadi ile kandırılan genç adam, kendisinden 'dan 'ye gelebilmek için yaklaşık 300 bin lira alan genç kadın hakkında şikâyetçi oldu. Olay geçtiğimiz günlerde 'da meydana geldi. Gürbüz A., isimli genç adam yurt dışın menşeili bir evlilik sitesine üyeydi. Burada Kosova vatandaşı Türk bir kadınla tanışan genç adam bir müddet kendisini Aydan olarak tanıtan kadınla konuştu.

    TÜRKİYE'DE İŞ KURMA VAADİ VERDİ
    Genç kadın kendisini varlıklı olarak gösterip Gürbüz A.'nın aklına girince genç adam evlilik hayalleri kurmaya başladı. Aradan geçen kısa bir süre sonra konuşmayı ilerleten çift birbirlerinin numaralarını alıp görüşmeyi telefon üzerinden devam ettirdiler. Birbirlerine güven veren iki sevgili evlilik hayallerini gerçekleştirmek üzere plan yaptılar. Plana göre genç kadın Türkiye'ye gelecek ve burada iş kurarak hayatını Gürbüz A., ile birleştirecekti.

    YILLARCA BİRİKTİRDİĞİ PARASINI GÖNDERDİ
    Plan doğrultusunda yola çıkan genç kadın Türkiye sınır kapısına geldiğinde Gürbüz A.'yı arayarak sınırdan geçemediğini hesabına bloke konulduğunu belirtip gümrük görevlisi bir şahısla genç adamı görüştürdü. Sözde görevli Gürbüz A.'ya genç kadını doğrular şekilde konuştuktan sonra Aydan'a olan güven doğrultusunda yıllarca biriktirdiği parasını genç kadına gönderdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Türkiye'ye girdiğini söyleyen Aydan'dan bir daha haber alamayan Gürbüz A., ise dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. mağdur genç adamın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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