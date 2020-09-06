Uzman isimden balık uyarısı! "Eğer tahta kasadaysa dikkat edin"

O nedenle balıkları fazla sıcak havayla temas ettirmeden, hızlı bir şekilde eve götürüp dolaba koymak gerekiyor. 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Fakat ne yazık ki, açılışlarda bile bunların kullanımı görüyoruz. Balıkların ya paslanmaz çelikten yapılmış ürünlere ya da plastikten yapılmış kaplara koyulması gerekiyor. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor" diye konuştu.

'BALIĞIN TEMİZLİĞİNDE AHŞAP ASLA KULLANILMAMALI'

Balığın hayvansal protein açısından oldukça önemli bir gıda olduğunu aktaran Toprak, "Kullanılan su mutlaka içme suyu kalitesinde olmalı. Çalışan personelin hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Balıklar temizlenirken kullanılan bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Ahşap ürünler asla kullanılmamalı, olası bir bulaşıya sebep olabilirler" dedi.