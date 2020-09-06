Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.09.2020 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2020 23:45
    ABONE OL

    'de kamyonun çarptığı 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    ’nın ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü. yla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

    27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kaza saat 19.30 sıralarında Antalya- Konya kara yolunun 15'inci kilometresindeki Püser mevkisinde meydana geldi. Seydi Çifçi'nin (64) kullandığı 07 LPP 91 plakalı kamyon, yolun karşısına geçirilmek istenen Ali Kara'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

    Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan Ali Kara ve kazayı yara almadan atlatan Seydi Çifçi, ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak, tutanak tutuldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Akseki'de kamyonun çarptığı 27 küçükbaş hayvan telef oldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri