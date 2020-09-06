Ambulanslarda müdahale edilen İsmail Başyiğit, Abdullah Baki ve Doğan Dallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.





Cenazeler Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgesindeki çok sayıda kişiyi, etrafa saçılan arılar soktu.



Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinin yaklaşık bir kilometre ötesinde sürücüleri uyararak ulaşımı kontrollü sağlamaya çalıştı.



Bu arada kamyonda 3 ton bal yüklü olduğu öğrenildi.