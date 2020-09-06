Sosyal medyada kıskançlık krizi! Öfkeli koca dehşet saçtı, çığlıklara komşular yetişti

Bursa'da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.