'YÜZÜN DE GÖRÜNSÜN'

Söylediği renk ve şekilde giyinip, özellikle yüzümün çıkmasını, gülümsememi, öpücük atmamı, özel yerlerimin göründüğü fotoğraflar istiyordu. Eşimle, çocuklarımla olan ilişkilerime de karışmaya başladı. Eşimden çiçek aldığım için bana bir sürü küfür ve hakaretlerde bulundu. Çocuklarımla sinemaya giderken arayıp küfürler edip 'Benden izin aldın mı? Eve döneceksin, bana fotoğraf atacaksın' diyerek tehdit edince, çocuklarım arabada beklerken, eve çıkıp fotoğraf attırdı bana. Uyguladığı psikolojik şiddet ile onun kuklası gibi 'gel' derse gelen, 'git' derse giden, durmadan aşağıladığı, hakaret ettiği biri olmuştum.

'YAPMA, HİÇ Mİ BANA ACIMIYORSUN'

İstemememe ve karşı koymama rağmen tehdit ve şantajla makam odasında 3, benim odamda bir, arabada ise 3 kez olmak üzere 7 kez ilişkiye girdik. Antalya, Bursa ve makam odasında olmak üzere 3 kez de yine tehdit ederek tecavüz etti. Kasım 2016'da Antalya'ya kongreye gitmeye zorladı, eşim de gelmek istedi. Ancak H.S.Ç., 'O gelirse herşeyi anlatırım, söyle gelmesin' diyerek tehdit etti ve eşime bir sürü yalan söyleyerek yalnız gittim. Burada H.S.Ç. odasına çağırdı, isteğim dışında birkaç kez ilişkiye girdi. 2017 Mayıs'ta Bursa'daki kongreye beni gitmek zorunda bıraktı. Akşam kaldığım odaya geldi, 'Ya benimle olursun ya da resimlerini, yediğin haltları herkese yayarım' diye tehdit etti.

'Yapma, hiç mi bana acımıyorsun. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin' diye yalvardım. Ama hiç bir tepki vermeden o akşam da 2-3 kez isteğim dışında benimle ilişkiye girdi.

MAKAM ODASINDA TECAVÜZ

2017 yılının sonlarına doğru mesai bitiminden sonra beni makam odasına çağırdı. Gittiğimde kalkıp, kapıyı kilitleyip, ışığı kapatarak beni duvara doğru yasladı. 'Sakın sesini çıkartma gebertirim' diyerek ilişkiye girdi. Mayıs 2018'de WhatsApp'tan engelledim, farklı numaralardan mesaj atmaya devam etti. Telefonumda WhatsApp uygulamasını kaldırdım, yine ısrarla farklı numaralardan aramayı sürdürdü. Bir günde tam 98 kez aradığını biliyorum. Psikolojim altüst oldu, bu durum eşime, çocuklarıma da yansıdı. Bunun sonucunda Mayıs 2019'da eşimden boşandım. Korkumdan, tehdit ve şantajlarından polise gidemedim, şikayetçi olamadım. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Her şeyi göze alarak gelip şikayetçi oldum."

'AKADEMİK KARİYERİMİ KULLANMAK İSTEDİ'

Suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ifadesinde kendisini şöyle savundu: "Ö.G.H. sınıf arkadaşımdı. Dekan yardımcısı olduktan sonra Ö.G.H., sık sık makam odama gelmeye başladı. Yakın arkadaşlığımız Mart 2016'da duygusal ilişkiye dönüştü. İlişkimiz belirli aralıklarla Mayıs 2018'e kadar sürdü. Bana sürekli doçent olmak istediğini söylüyordu. İlişkimizin son dönemlerinde kullanıldığımı hissetmeye başladım, kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Hırçın ve tehditkar tavırları engellenemez boyutlara ulaştı. Eğer kendisine doçentliğe başvurusuna yardımcı olmazsam aramızda olanları eşime, arkadaşlarıma anlatmakla tehdit etti. İlişkimizin son süreçleri ve ayrılma sürecimiz çok şiddetli geçiyordu. Karşılıklı birbirimize hakaret, küfür, aşağılayıcı mesajlarımız olmuştur. Ben de kendisine ait cinsel içerikli resimler bulunmamaktadır. Resimleri kendi isteği ve rızasıyla bana göndermiş, daha sonra silmişimdir. Şimdi amacını daha iyi anlıyorum 'mesleki yeterlilik ve unvanımı kullanarak akademik yükselme planı' varmış."