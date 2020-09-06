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    • 06.09.2020 08:34
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    • 06.09.2020 08:44
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    2020 Pazar - Bugün ı neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız aylarına giriş yapmış bulunmaktayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün ı neler bekliyor? İşte 6 Eylül 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    VENÜS ASLAN BURCUNDA

    Birisi Ciddiyet mi Dedi?

    Genlerinde mükemmeliyetçi yapıları olan Aslan burçları kendi burçlarında en güçlü olan gezegen Venüs'ün ziyaretiyle kendilerini daha odaklı ve ciddiyet sahibi hissederken düzenlerini gözden geçirip hayata olan bakış açılarına da evrim geçirtmek isteyecekler.

    Güçlü Kadın Figürü

    İsteğin, tutkunun ve dişiliğin simgesi olan Venüs, Aslan burcuna bugün geçmişken güçlü kadınlar ışıklarını çok uzaktan belli edecekler. Önemli şirket yöneticileri kadınlardan tutun da ikili ilişkilerdeki baskınlığıyla adından söz ettiren dişi karakterleri oldukça konuşacağız. Hayatta sıkıldığını ve bir takım sıkışmalar yaşadığını düşünen kadınlar önlerine çıkan fırsatları değerlendirirken imkanı olup tembelce zaman öldürenlere mücadele dersi verecek.

    Venüs ve Aslan'ın dansı güçlü kadınların gücüne güç katmaya geliyor.

    Venüs, Aslan Burcundayken Hangi Ünlüler Gündeme Gelebilir?

    Madonna (d. 1958)

    Jennifer Lopez (d.1969)

    Sibel Can (d.1970)

    Neslihan Atagül (d. 1992)

    Sinem Kobal (d. 1987)

    Keskin Konuşmaların Eşiğinden Geçeceğiz

    Tuttuğunu kopartan Venüs, ateş elementinin en otoriter burcu Aslan burcundayken sade ve yumuşak konuşmalar yapamadığımızı fark edebiliriz. Aslında düşüncelerimiz farklı olsa da bunu dile getirirken üzerimizdeki stres veya kaygının etkisiyle daha keskin ve net konuşmalar yapabiliriz. Özellikle ilişkisi olan Aslan burçları bu ilişkinin temellerinin sağlam olup olmadığını kontrol ederken önemli konuşmaların eşiğinde olabilirler.

    Venüs, Aslan Burcunun Anahtar Kelimeleri

    Sevecenlik

    Şefkat

    Macera

    Huzursuzluk

    Öfke

    Kabulleniş

    Venüs, Aslan Burcundayken Konuşulacaklar;

    Diplomasi ve siyaset

    Dernekler

    Sendikalar

    Hayvan barınakları

    Evcil hayvanlar

    Sevgi ve şefkat duygularını da güçlü hissedeceğimiz bu süreçte sosyal konulara karşı daha duyarlı olduğumuzu hissedebiliriz. Sessiz kalamamak ve tepkimizi anında belli etmek konusunda bir dünya markası olabiliriz. Sevgimizi gösterirken yapmacık tavırlardan ve şişirilmiş sözlerden uzaklaşırken elimizdeki değerleri korumak içinse ne gerekiyorsa yapmak isteyeceğiz.

    Duygusal bağlılığımızı tam anlamıyla belli ettiğimiz döneme bugünden itibaren giriş yapmışken beklentilerimizin karşılıksız kalması kükrememize sebep olabilir. Bir kere söylediğimizi ise bir daha söylemek istemeyeceğiz.

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İkna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.


    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza yol açıyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmaları arzuluyorsunuz.



    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz titizlik sergiliyorsunuz.



    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda dikkat edeceğiniz tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimi yüksek seviyede tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.


    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Bugün dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı geçireceksiniz.



    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranarak göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.



    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Kendinize olan güveniniz sizi çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru yerde kullanmalı ve tepki almamalısınız.


    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.
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