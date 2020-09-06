VENÜS ASLAN BURCUNDA

Birisi Ciddiyet mi Dedi?

Genlerinde mükemmeliyetçi yapıları olan Aslan burçları kendi burçlarında en güçlü olan gezegen Venüs'ün ziyaretiyle kendilerini daha odaklı ve ciddiyet sahibi hissederken düzenlerini gözden geçirip hayata olan bakış açılarına da evrim geçirtmek isteyecekler.

Güçlü Kadın Figürü

İsteğin, tutkunun ve dişiliğin simgesi olan Venüs, Aslan burcuna bugün geçmişken güçlü kadınlar ışıklarını çok uzaktan belli edecekler. Önemli şirket yöneticileri kadınlardan tutun da ikili ilişkilerdeki baskınlığıyla adından söz ettiren dişi karakterleri oldukça konuşacağız. Hayatta sıkıldığını ve bir takım sıkışmalar yaşadığını düşünen kadınlar önlerine çıkan fırsatları değerlendirirken imkanı olup tembelce zaman öldürenlere mücadele dersi verecek.

Venüs ve Aslan'ın dansı güçlü kadınların gücüne güç katmaya geliyor.

Venüs, Aslan Burcundayken Hangi Ünlüler Gündeme Gelebilir?

Madonna (d. 1958)

Jennifer Lopez (d.1969)

Sibel Can (d.1970)

Neslihan Atagül (d. 1992)

Sinem Kobal (d. 1987)

Keskin Konuşmaların Eşiğinden Geçeceğiz

Tuttuğunu kopartan Venüs, ateş elementinin en otoriter burcu Aslan burcundayken sade ve yumuşak konuşmalar yapamadığımızı fark edebiliriz. Aslında düşüncelerimiz farklı olsa da bunu dile getirirken üzerimizdeki stres veya kaygının etkisiyle daha keskin ve net konuşmalar yapabiliriz. Özellikle ilişkisi olan Aslan burçları bu ilişkinin temellerinin sağlam olup olmadığını kontrol ederken önemli konuşmaların eşiğinde olabilirler.