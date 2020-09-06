VENÜS ASLAN BURCUNDA
Birisi Ciddiyet mi Dedi?
Genlerinde mükemmeliyetçi yapıları olan Aslan burçları kendi burçlarında en güçlü olan gezegen Venüs'ün ziyaretiyle kendilerini daha odaklı ve ciddiyet sahibi hissederken düzenlerini gözden geçirip hayata olan bakış açılarına da evrim geçirtmek isteyecekler.
Güçlü Kadın Figürü
İsteğin, tutkunun ve dişiliğin simgesi olan Venüs, Aslan burcuna bugün geçmişken güçlü kadınlar ışıklarını çok uzaktan belli edecekler. Önemli şirket yöneticileri kadınlardan tutun da ikili ilişkilerdeki baskınlığıyla adından söz ettiren dişi karakterleri oldukça konuşacağız. Hayatta sıkıldığını ve bir takım sıkışmalar yaşadığını düşünen kadınlar önlerine çıkan fırsatları değerlendirirken imkanı olup tembelce zaman öldürenlere mücadele dersi verecek.
Venüs ve Aslan'ın dansı güçlü kadınların gücüne güç katmaya geliyor.
Venüs, Aslan Burcundayken Hangi Ünlüler Gündeme Gelebilir?
Madonna (d. 1958)
Jennifer Lopez (d.1969)
Sibel Can (d.1970)
Neslihan Atagül (d. 1992)
Sinem Kobal (d. 1987)
Keskin Konuşmaların Eşiğinden Geçeceğiz
Tuttuğunu kopartan Venüs, ateş elementinin en otoriter burcu Aslan burcundayken sade ve yumuşak konuşmalar yapamadığımızı fark edebiliriz. Aslında düşüncelerimiz farklı olsa da bunu dile getirirken üzerimizdeki stres veya kaygının etkisiyle daha keskin ve net konuşmalar yapabiliriz. Özellikle ilişkisi olan Aslan burçları bu ilişkinin temellerinin sağlam olup olmadığını kontrol ederken önemli konuşmaların eşiğinde olabilirler.
Venüs, Aslan Burcunun Anahtar Kelimeleri
Sevecenlik
Şefkat
Macera
Huzursuzluk
Öfke
Kabulleniş
Venüs, Aslan Burcundayken Konuşulacaklar;
Diplomasi ve siyaset
Dernekler
Sendikalar
Hayvan barınakları
Evcil hayvanlar
Sevgi ve şefkat duygularını da güçlü hissedeceğimiz bu süreçte sosyal konulara karşı daha duyarlı olduğumuzu hissedebiliriz. Sessiz kalamamak ve tepkimizi anında belli etmek konusunda bir dünya markası olabiliriz. Sevgimizi gösterirken yapmacık tavırlardan ve şişirilmiş sözlerden uzaklaşırken elimizdeki değerleri korumak içinse ne gerekiyorsa yapmak isteyeceğiz.
Duygusal bağlılığımızı tam anlamıyla belli ettiğimiz döneme bugünden itibaren giriş yapmışken beklentilerimizin karşılıksız kalması kükrememize sebep olabilir. Bir kere söylediğimizi ise bir daha söylemek istemeyeceğiz.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İkna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza yol açıyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmaları arzuluyorsunuz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz titizlik sergiliyorsunuz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda dikkat edeceğiniz tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimi yüksek seviyede tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Bugün dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı geçireceksiniz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranarak göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Kendinize olan güveniniz sizi çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru yerde kullanmalı ve tepki almamalısınız.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.