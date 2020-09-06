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    • 07.09.2020 06:43
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    | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı | 7 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; 'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 31°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 31°C
    Parçalı az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu


    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
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