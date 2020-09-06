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    • 06.09.2020 16:37
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    Son dakika: 155’i arayıp devlet büyüklerine küfrediyordu! Cezası belli oldu

    hattını arayarak devlet büyüklerine küfürler savuran genç adam yapılan yargılama sonrası 3 bin 600 lira sına çarptırıldı. Şüphelinin aynı suçtan 2015 yılında tekrar yargılandığı ve bu suçtan daha önce de adli para cezası aldığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

    155’i arayıp devlet büyüklerine küfrediyordu!

    hattını arayarak devlet büyüklerine küfürler savuran genç adam yapılan yargılama sonrası 3 bin 600 lira sına çarptırıldı.

    Olay 22 Ekim 2019 yılında meydana geldi. 43 yaşındaki Erkan A., Eyüp'te ikamet ediyordu. 155 polis imdat hattını arayan genç adam telefondaki görevli memura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

    Emniyet görevlisinin durumu kayıt altına alıp savcılığa bildirmesi sonrası kimliği tespit edilen Erkan A., hakkında soruşturma başlatıldı.

    "ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"
    Savcılıkta ifadesi alınan genç adam kendisini o gün alkollü olduğunu 155 polis imdat hattını aradığını hatırlamadığını fakat numarasının kendisine ait olduğunu söyleyerek savundu. Pişman olduğunu belirten şüpheli birde Cumhurbaşkanından özür diledi.

    DAHA ÖNCEDE AYNI SUÇTAN CEZA ALMIŞ
    Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erkan A. hakkında ' Hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. Genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği anlatılan iddianamede genç adamın geçtiğimiz yıllarda aynı suçtan yargılanıp adli para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    BU KEZ PARA CEZASI ALDI
    'nde yapılan yargılama sonrası genç adamın suçu işlediğine kanaat getirerek 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararında 155 ihbar hattının kayıt çözüm tutanağında şüphelinin kendisine ait cep telefonu numarasını ve sesini delil olarak gösterdi.

    Sabah/ Dilek Yaman

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