Tam bir vahşet! Gebe ineği kesip etlerini ve yavrunu alıp kaçtılar

Sakarya'nın Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Şahin K.'ya ait inek Karapürçek-Erenler sınırında bulunan fındık tarlasında kesilmiş halde bulundu.

Kimliği belirsiz kişilerin kestikleri gebe ineğin yavrusunu da iç organlarıyla birlikte aldıkları öğrenildi.Hırsızların çaldıkları ineğin sadece kemiklerini bırakırken ineğin sahibi Şahin K. yaşadığı olay karşısında şok yaşadı.

Çevrede yapılan aramada hayvanların iç organlarının ahırlara yakın yerlerde bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Erenler-Karapürçek sınırında yaşanan bu olayın son bir ay içerisinde 4. olay olduğu öğrenildi.

Sabah/ Dilek Yaman