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    • 06.09.2020 16:58
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    • 06.09.2020 16:58
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    Tam bir vahşet! Gebe ineği kesip etlerini ve yavrunu alıp kaçtılar

    'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları gebe ineği ormanda kestikten sonra etlerini ve 8 aylık yavrusunu alıp kayıplara karıştı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

    Gebe ineği kesip etlerini ve yavrunu alıp kaçtılar!

    'nın 'nde ikamet eden Şahin K.'ya ait Karapürçek-Erenler sınırında bulunan fındık tarlasında kesilmiş halde bulundu.

    Kimliği belirsiz kişilerin kestikleri gebe ineğin yavrusunu da larıyla birlikte aldıkları öğrenildi.Hırsızların çaldıkları ineğin sadece kemiklerini bırakırken ineğin sahibi Şahin K. yaşadığı olay karşısında şok yaşadı.

    Çevrede yapılan aramada hayvanların iç organlarının ahırlara yakın yerlerde bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

    Erenler-Karapürçek sınırında yaşanan bu olayın son bir ay içerisinde 4. olay olduğu öğrenildi.

    Sabah/ Dilek Yaman

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