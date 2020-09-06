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    • 06.09.2020 15:47
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    • 06.09.2020 15:47
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    Görüntüler büyük tepki çekti! Muhtar belediye operatörünü rehin aldı...

    'nın Karataş ilçesinde Muhtarı Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler da paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. , videoyu şaka amaçlı çektiklerini öne sürdü.

    Muhtar belediye operatörünü rehin aldı!

    da paylaşılan görüntülerde, Muhtar Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor.

    Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. , videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyleyen Mahallesi Muhtarı Mehmet .

    Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.

    Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Mehmet Akif Işık'ı olayla ilgili gözaltına aldı.

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