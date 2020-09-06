Saffet Cengiz, gazetecilere, torpil sesi gibi bir ses duyduğunu belirterek, "Sonra sırtımda bir yanma oldu. Silah sesi filan duymadık. Oğlum sırtımı açtı baktı. Kurşunu da yerde bulduk. Sonra polisi aradık. Ambulansa haber verdik, 112 geldi pansuman yaptı. Ön taraftaki minibüse de isabet etmiş." diye konuştu.