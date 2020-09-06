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    • Yaşam
    • 06.09.2020 08:50
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    • 06.09.2020 08:50
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    30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ye geri kazandıracak!

    'ın Ermenek ilçesinde işleten (55), yaklaşık 30 yıldır iş yerinde biriktirdiği atık olan 6 ton cam, 2 ton da yi, ye geri kazandırılması için 'ne teslim etti.

    30 yıldır hiç çöpe atmadı! Tam 10 ton...

    , ''Biriktirdiğim şişeleri Ermenek Belediyesi'ne devrederek geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur diyorum. Diğer esnaf arkadaşlarım da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' dedi.

    6 TON CAM VE 2 TON PET ŞİŞE TOPLADI

    Ermenek'te oturan Oğuz Darçın, 30 yıl önce işlettiği nde kullanılan içeceklerin cam ve lerini çöpe atmayıp biriktirmeye başladı. Çuval çuval biriktirdiği şişelerin ye kazandırmak içinde ne teslim etti. 6 ton cam, 2 ton pet şişe olmak üzere biriktirdiği 8 ton şişeler belediye işçileri tarafından kamyonete yüklenip tesisine götürüldü.

    30 YILDIR HİÇ ÇÖPE ATMADI

    Yaptığı içten gurur duyduğunu belirten Oğuz Darçın, "30 yıldır, çay bahçesini işletiyorum. Buradan çıkan atık şişeleri 30 yıldır hiç çöpe atmadım. Bunları bahçemde müsait bir yerde biriktirdim. Sonra bunları Ermenek Belediyesine devrederek, geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur duyuyorum. Diğer esnaf arkadaşlarıma da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' diye konuştu.

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