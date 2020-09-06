İstanbul'da panik anları! Son anda kurtarıldılar





"YANIYOR, YARDIM EDİN BAĞRIŞMALARIYLA UYANDIM"

Yangının çıktığı esnada site içerisinde olduğunu ifade eden Zeynep Vanlı, "Ben saat 06:55 sıralarında 'yanıyor, yardım edin' bağrışmalarıyla uyandım. Bunun üzerine beş dakika içerisinde itfaiye sesleri gelmeye başladı, hızlıca yetiştiler. Şuanda 6 itfaiye müdahale ediyor. Tam olarak nedenini bilmemekle birlikte depoda olduğunu tahmin ediyoruz. Mahsur kalanlar oldu, onları itfaiyenin merdiveniyle aldılar, yaşlı aileler vardı. Ambulansta hemen yetişti, fenalaşanlara müdahale edildi'' diye konuştu.



Yangının tamamen söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı.