



Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başta ailesi ve herkesten özür dileyen Berfin Özek, Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış ve sağlıksız bir karar aldığını fark ettiğini belirtti. Berfin Özek'in şu paylaşıma yer verdi:

"Verdiğim bu kararın ne kadar yanlış ve sağlıksız olduğunu yine yanımda olan, olmayan herkes sayesinde fark etmem zaman aldı. Hukuksal bir mücadele devam ederken içimde verdiğim savaşı kimseyle paylaşamadım. Kendimi tanıyamadığım, yalnızlaştıdığım ve çok yorulduğum bir zamanda yaptığım büyük bir hataydı. İster hastalık deyin, ister sendrom. Benim bile hala adını koyamadığım neden, niçin? diye her gün sorguladığım bir karardı bu. Hiçbir şey düşünmeden hareket ettim. Artık bitsin istemiştim ki, düşünmek istesem de bunu yapamıyorum zaten. Buna benzer buhranları yaşayanlar bilirler. İnsan garip bir varlık. Bazen öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki, sanki her şey çok güzel olacakmış gibi. Denize düşüp yılana sarılabiliyorsunuz. Bu süreçte kendi kendimin doktoru oldum. İyileşmek için bir adım daha attığıma inanıyorum. Çünkü sizin gördüğünüz yüzüm kadar içim de darmadağın oldu benim. Doğrunun ne olduğunu bildiğim halde onu bulmakta çok zorlanıyordum ve büyük bir adımla geriye kaçtım.