



Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü.