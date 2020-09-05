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    • 05.09.2020 17:50
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    Gaziosmanpaşa'da korkunç cinayet! Öldürdüğü kızın kanıyla...

    'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 18 yaşındaki , birlikte yaşadığı uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.



    İstanbul'da 18 yaşındaki genç kız, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü.

    Edinilen bilgilere göre olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı.



    Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü.



    Olayı duyan genç kızın yakınları da eve gelerek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren genç kızın annesi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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