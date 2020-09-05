Son dakika: İzmit'te kan donduran olay: Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü





EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Özlem Güneş'in daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, cansız bendeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.