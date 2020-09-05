



AĞAÇ GÖLGESİNDE SERİNLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi. Kimileri öğle yemeğini yedi, kimileri de uyumayı seçti. Sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan kaçmak için gölge yerlere sığındı.