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    • 05.09.2020 14:22
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    • 05.09.2020 14:24
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    Son dakika: Afet bölgesi için 'dan önemli uyarı! Bugün öğle saatlerinden itibaren...

    Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Twitter hesabından "bugün öğle saatlerinden itibaren kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca den etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

    AFAD'dan önemli uyarı! Öğle saatlerinden itibaren...

    AFAD'ın açıklaması şöyle:

    " 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

    Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca den etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir."


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