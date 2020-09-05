Ortakların kredi kutlaması kanlı bitti!





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 3 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralı olduğu halde kaçan M.A. ise daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında ikilinin yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.