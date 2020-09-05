"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.