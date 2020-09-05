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    • 05.09.2020 13:12
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    • 05.09.2020 13:39
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    'de şoke eden olay! İş başvurusuyla gittiği fabrikalarda işçilerin paralarını çaldı

    Son dakika haberi... 'de iş başvurusu bahanesiyle gittiği fabrikalarda, soyunma odalarına girip, işçilerin cüzdanlarından toplam 15 bin TL çaldığı belirlenen S.Y. (40), jandarma tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden ve hakkında 17 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Y., Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.

    Gürlek Mahallesi'ndeki 'nde bulunan 11 fabrikada, 31 Ağustos günü art arda lık olayı yaşandı. Şikayetler üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı çalışmada 46 ayrı güvenlik kamerasına ait 122 saatlik görüntü kaydı incelendi. Görüntülerden şüphelinin 'ta yaşayan S.Y. olduğu belirlendi. S.Y.'nin fabrikalara iş başvurusu bahanesiyle geldiği, soyunma odalarına girip, işçilere ait cüzdanlardan toplam 15 bin lira çaldığı tespit edildi. Şüpheli, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nün destek verdiği operasyonla evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    S.Y.'nin geçen haziran ayında da Uşak'taki 2 fabrikadan aynı yöntemle 6 kişiye ait cüzdandan para çaldığı belirlendi. Suçunu itiraf eden ve hakkında 17 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Y., 'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.

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