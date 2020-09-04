



"SAHİBİNE TESLİM ETTİK"

Rauf Sakın (49) da daha öncede böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Bir vatandaş altınlarını düşürdüğü bilgisini verdi. Biz de yaptığımız çalışma ile kanalizasyon hattında altınları bulup sahibine telsim ettik." ifadesini kullandı.



