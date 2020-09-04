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    • 04.09.2020 08:07
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    • 04.09.2020 08:07
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    Son dakika: 'ta orman ı kontrol altına alındı

    Son dakika haberine göre, 'ta Ciğerdede Köyü'nde gençlik ormanında çıkan 12 saati aşkın süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

    Uşak'ta orman yangını kontrol altına alındı
    'ta Ciğerdede Köyü'nde gençlik ormanında çıkan 12 saati aşkın süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

    Yangın, Uşak'ın Ciğerdede köyünde gençlik ormanında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına toplamda 4 helikopter, 30 arazöz, 6 iş makinası ve 120 personel yangını kontrol altına almak için çalıştı.



    KONTROL ALTINA ALINDI
    Dün 14.30'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 12 saatlik titiz çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İki mahalleyi de tehdit eden yangında toplamda 20 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.
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