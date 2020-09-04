



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, geceyi Hayriye Mahallesi'nde bir evde geçirirken, sabah erkenden yangın bölgesine geldi. Bakan Pakdemirli, helikopter ile havadan yangın bölgesini ve çalışmaları inceledi. Pakdemirli'nin Çardak'taki yangın ile ilgili saat 09.00'da açıklama yapması bekleniyor.