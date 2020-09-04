Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve yayılması önlendi.
Öte yandan, yangına gece boyunca çevre illerden gelen çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti. Arazözler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği su tankerlerinden su dolumu yaparak alevlerin yükseldiği alanlara ulaştı. Havanın kararması ile sona eren havadan müdahale ise sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, geceyi Hayriye Mahallesi'nde bir evde geçirirken, sabah erkenden yangın bölgesine geldi. Bakan Pakdemirli, helikopter ile havadan yangın bölgesini ve çalışmaları inceledi. Pakdemirli'nin Çardak'taki yangın ile ilgili saat 09.00'da açıklama yapması bekleniyor.
YANGININ İZLERİ GÜN IŞIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI
Denizli'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.
Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti. Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi.
Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı. Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı. Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.
YANGININ DEHŞETİ SABAHIN IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı. Havadan görüntülenen yanan bölgeler ilk ışıkla ortaya çıktı. Orman işçilerine ait bir traktör ve motosiklet ise alevlerin ortasında kalarak hurdaya dönmesi dikkatlerden kaçmadı. Yanan bölgeleri duman örtüsü kapladı.