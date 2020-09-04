



Yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerin bıraktığı panelvan ise aniden hareket ederek tel korkuluklara çarptı. Polisin havaya uyarı ateşine de aldırış etmeyen şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede panelvanın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaçarken bıraktıkları eldivenler ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

