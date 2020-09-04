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    • 04.09.2020 15:31
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    • 04.09.2020 15:31
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    : Avcılar'da hareketli dakikalar! le dehşet saçtı

    haberi... Avcılar'da için yıkılacak binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen bir kişi havaya ateş açtı. Pompalı tüfeğiyle yine dükkanına giren şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edildi ve gözaltına alındı.

    Avcılar'da hareketli dakikalar

    Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı Recep Bilgiç pompalı tüfekle etrafa ateş etti.



    Bilgiç elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de sevk edildi.



    Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. Gözaltına alındı.
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