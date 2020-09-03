Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.09.2020 06:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 06:23
    ABONE OL

    | Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı | 4 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli, , Bursa, , , , Düzce, Zonguldak, ile ’nin kuzeyi, ’ın kuzey ve doğusu, ’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, kıyıları, ile ’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Peki İstanbul, ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    SICAK HAVA UYARISI
    Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 20°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 22°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 20°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 23°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 23°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 15°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 17°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 43°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 27°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 18°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 28°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 16°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 20°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

    DÜZCE 19°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 14°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 21°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 19°C, 43°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE 21°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 22°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 23°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 29°C
    Az bulutlu

    KARS 10°C, 28°C
    Az bulutlu

    MALATYA 19°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 11°C, 26°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 20°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 28°C, 44°C
    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı | 4 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri