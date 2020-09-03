Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Az bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Az bulutlu
MALATYA 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 44°C
Az bulutlu ve açık