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    • 04.09.2020 14:17
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    • 04.09.2020 14:17
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    Son dakika: Villa bahçesindeki da alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

    'nın Döşemealtı ilçesinde bir villanın bahçesinde çıkan da alevler arasında kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    Alevlerin arasında kalan köpeği böyle kurtardılar!

    , saat 11.30 sularında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan villanın bahçesinde çıktı. nakil hattının kopan telinin üzerlerine düştüğü palmiye ağaçları alev aldı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Bu sırada villanın bahçesinden köpek sesi geldiği duyuldu. Vatandaşlar hemen bahçeye girerek, yangının ortasında kalan köpeği kurtardı. Palmiyelerden düşen yanan dallar nedeniyle yaralanan köpeğe suyla müdahale edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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