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    • 04.09.2020 13:39
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    • 04.09.2020 13:50
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    'teki operasyonunda teklifi! Haftalık ...

    haberi... ’te uzun süredir takip edilen bir eve a yer temin etmek suçundan baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelinin polis ekiplerine haftalık ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "a Yer Temin Etmek" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2019'da Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan bir adreste fuhuşa yer temin etmek suçundan hakkında adli işlem yapılan Ayseren T. (35) isimli şahsın, fuhuş yaptırmaya devam ettiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 4 Eylül 2020 günü adrese operasyon düzenlendi.

    Takibe alınan adrese gelen yabancı uyruklu bir şahısla yapılan görüşmede Ayseren T. isimli şahısla irtibatlı olduğu ve fuhuş amaçlı adrese geldiği öğrenildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın talebi ile birlikte aynı mahallede bulunan başka bir adreste 6 şahıs ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Ayseren T. isimli şüpheli şahsın kendilerini bırakmaları karşılığında görevlilere haftalık ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıstan 6'sı hakkında "Fuhuş" konusundan idari işlem yapıldı.

    Ayseren T. isimli şahıs ise "Rüşvet" ve "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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    Haberler Yaşam İstanbul Fatih'teki fuhuş operasyonunda rüşvet teklifi! Haftalık 500 dolar...
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