'ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKIN, KİMSEYE VERMEYİN' DEDİ

Anne Gülfer Aktaş, "Kızımı odunla, sopayla dövmüşler. Sigara basıp, boğazını sıkmışlar. Çocuğunu evlatlık vermek istemişler. Bunların hepsini ölmeden önce bize anlattı. Elimizde görüntüler var. Bunları da mahkemeye sunacağız. Bizim isteğimiz bu kişilerin cezalarını çekmeleri. Benim evde 1 yaşında torunum var. Benim çocuğum çok acı çekip, öldü. Su bile içemeden öldü. Boğazından su geçmiyordu. Bir kere kiraz götürmeye gittik; 'Balıkesir'de hastanede' dediler, görüştürmediler. Sonra bize, kilitli odada olduğunu söyledi. Dört ay kilitli odada tutmuşlar. Kızım bize ilk eşinden olan oğlunun babasının yanında kalmaya devam etmesini söyledi. Ancak kızını Cihan ve Elif B.'ye bırakmamamı, ona da zarar vereceklerini söyledi. 'Anne benim çocuğuma sahip çıkın, kimseye vermeyin' dedi. Çocuğumuzun vasiyetine saygı duyuyorum. Torunum bana 'anne' diyor. Onu bırakmayacağım, o benim Özgem. Onlar benim kızımı yaktı, Allah'ta onları yaksın" dedi.