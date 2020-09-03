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    • 03.09.2020 14:27
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    • 03.09.2020 14:33
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    'de korkunç olay! Lüks rezidansta bakmaya gelen başına sonucu öldü

    Son dakika haberi... 'de lüks rezidansta bakmaya gelen , binanın 15. katından sonucu hayatını kaybetti. Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Lüks rezidansta şok! Kiralık ev bakarken...

    Olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.



    Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti.



    Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu. Elveren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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    Haberler Yaşam Bahçelievler'de korkunç olay! Lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren başına cam düşmesi sonucu öldü
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