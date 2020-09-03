Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.09.2020 04:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 04:41
    ABONE OL

    ’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

    ’nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Sakarya’da zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

    'nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince; A.Y. (19), V.Y. (15), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y. (16) ve M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri