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    • Yaşam
    • 03.09.2020 16:07
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    • 03.09.2020 16:07
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    Tez araştırması sırasında genç kıza kabusu yaşattılar! Anket doldurmak yerine...

    hazırlayan genç öğrenci, anket araştırmasına bilgiler yazarak kendisini zor durumda bırakan şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

    Tez araştırmasında taciz skandalı!

    'da özel bir üniversitede İşletme mühendisliği bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki genç kadın S.A., hazırlıyordu. Lisans tezini ortamında araştırma amaçlı anket düzenledi. Ankete katılanlar arasında kimliği belirsiz fakat genç kadını tanıyan şahıs, S.A.'ya yönelik yazılar yazdı. Bu yazıların doğrultusunda grup arkadaşlarına büyük mahcubiyet yaşadı.

    KİMLİĞİ BELİRSİZ TACİZCİYE ŞİKAYET

    Lisans tezi için internet ortamında arkadaşları ile anket hazırlayan S.A., kendisine yönelik gelen ve hakaret içerikli dönüş sonrasında yaşadığı mağduriyeti savcılığa taşıdı. S.A., tez savunması için elinde oluşan verilerin öğretim üyeleri tarafından görüldüğünü bu nedenle zor durumda kaldığını ve kendisine taciz içerikli dönüşlerde bulunan kimliği belirsiz şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sabah/ Dilek Yaman

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