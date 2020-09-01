Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen M.B., K.İ. ve A.M. adlı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tefecilerden borç para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 not kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.