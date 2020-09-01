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    • 01.09.2020 17:32
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    'da lere ! Gözaltılar var

    Muğla'nın ilçesinde lere yönelik düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

    Bodrum'da tefecilere operasyon!

    Muğla'nın ilçesinde lere yönelik düzenlendi.


    İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen M.B., K.İ. ve A.M. adlı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

    3 GÖZALTI
    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tefecilerden borç para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 not kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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