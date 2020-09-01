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    • 01.09.2020 16:22
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    Son dakika: 'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçti

    Son dakika haberine göre 'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, şartıyla serbest bırakıldı.

    Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçti

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yurda kaçak olarak sokulmuş kobra yılanı zehri bulunduğunu belirledi. Kısa süreli takibinin sonunda otomobil 1'inci Murat Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 230 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

    Otomobilde bulunan A.C., M.K., N.S., T.A. ve M.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 6 milyon 430 bin lira olduğu belirtildi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

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