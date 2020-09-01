Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otomobil sürücü Ayşegül Aydın yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.