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    • 01.09.2020 17:42
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    • 01.09.2020 17:46
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    'da na düşen ın feci sonu

    'da aracın na düşmesi sonucu 22 yaşındaki , suya gömüldü. takılı haldeki genç kız, tan çıkartılarak ambulansa alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Genç kızın feci sonu

    Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki 09 LZ 900 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza yerine çağrılan kurtarıcı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri suya gömülen otomobili kanaldan çıkardı.

    Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.

    Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otomobil sürücü Ayşegül Aydın yolda hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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