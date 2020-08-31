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    Günlük – 31 Ağustos 2020 Pazartesi

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Ağustos'un son gününde burçları neler bekliyor?

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.



    BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlarken sorun istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.



    İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz.
    Yeni başlangıçlar için gerekli enerjiye sahip olsanız da, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.



    YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında değişim söz konusu. İnatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.



    ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman olaylara çekimser yaklaşıyorsunuz.
    Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermelisiniz.



    BAŞAK: İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. Yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.



    TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız.



    AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ilginizi artırıyor ve çevresel koşullarda daha cesaretli davranıyorsunuz.



    YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan uzaklaşıyorsunuz.
    Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

    OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her türlü çalışmada özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Dişlerinizi ihmal etmeyin.


    KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenlerin sayısı bir hayli fazla.
    Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.

    BALIK: Maddi konular, yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler edebilir ve aranızdaki ilişkiyi güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.
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