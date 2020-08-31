



TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız.





AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ilginizi artırıyor ve çevresel koşullarda daha cesaretli davranıyorsunuz.