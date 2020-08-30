



Burada 5 dakika önce 25 tane inşaat personeli yemek yiyordu. Yaklaşık 30 saniye içerisinde ben ve eşim kurtulduk. Birkaç dakika içerisinde de inşaat personeli kurtuldu. Kimsenin olmaması büyük şans. Trafik polisleri sürücünün alkol testlerini yaptı, alkol çıkmadığını söylediler. Alkollü olmadan bu kazayı yapmasının tek nedeni aşırı hız. Tek duamız ne bize ne de başka kimsenin canına hiçbir şey olmaması. Dükkanımızın içerisinde en az 50 bin TL'nin üzerinde maddi hasar var" diye konuştu.