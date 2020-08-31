Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.08.2020 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 08:37
    ABONE OL

    : 'ın Gürpınar ilçesinde aracın boşluklarına gizlenen 45 kilo i 'Rexo' buldu

    haberi... 'ın Gürpınar ilçesinde, Hakkari-Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Aracın yanlarındaki marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo 235 gram ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine darbe! 'Rexo' buldu

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesi Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.



    Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına gizlenen, 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.



    Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Van'ın Gürpınar ilçesinde aracın boşluklarına gizlenen 45 kilo eroini 'Rexo' buldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri