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    • 31.08.2020 06:10
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    dakika: 'da önündeki tıra çarpan tırın şoförü öldü

    dakika haberine göre, 'da önünde giden tıra arkadan çarpan tırın şoförü yaşamını yitirdi. nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.

    Adana'da korkunç son!

    'da önünde giden tıra arkadan çarpan tırın şoförü yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, Sıtkı Müküslü yönetimindeki 33 AAD 135 plakalı tır, Adana--Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi Akçatekir mevkiinde, aynı istikamette giden Veli Doğan idaresindeki 16 RC 421 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı.

    da araçta sıkışan Müküslü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müküslü'nün öldüğünü belirledi. Cenaze, Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.

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