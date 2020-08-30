İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün öğle saatlerinde bir cep telefonu bayisinin şüpheli görükleri bir kadın müşteri için yaptığı ihbar üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler telefoncuda bulunan şüpheli kadına kimlik sorgusu yaptı. Gösterdiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine şüpheli gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Buradaki sorgusunda gerçek adının S.C.(23) olduğu öğrenilen şüphelinin, karakolda kadın polisler tarafından yapılan üst aramasında sahte çipli ehliyet, sahte bakanlık giriş kartı ve 5 çipli sahte kimlik ele geçirildi.

BİR GÜNDE 50 BİN TL DEĞERİNDE TELEFON ALMIŞ

Şüpheli S.C.'nin İzmit'te 7, Gölcük'te 2 ve Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1 cep telefonu bayisini sahte kimliklerle dolandırarak toplam değeri 50 bin TL olan çok sayıda cep telefonu ve sim kart aldığı belirlendi. Cep telefonlarını aynı gün içerisinde satarak nakit paraya çeviren kadının, sim kartları ise daha sonra dolandırıcılık yapmak amacıyla aldığı değerlendiriliyor.

ÇOK SAYIDA SABIKA KAYDI VAR

Daha önce hakkında 'uyuşturucu madde kullanma ve satışına aracılık etme, adam yaralama ve hırsızlık' suçlarından çok sayıda sabıka kaydı bulunan S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.C.'nin suç ortağı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 kişi polis tarafından aranıyor.