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    • 30.08.2020 15:08
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    • 30.08.2020 15:08
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    Son dakika: 'ın ilçesinde a silahlı saldırı: 1 kişi öldü

    'ın ilçesinde, a 3 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Restoran çalışanlarından (37), yaşamını yitirirken, jandarma, kaçan 3 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

    Restorana silahlı saldırı: 1 ölü

    'nin kırsal Dallıca Mahallesi Caddesi'ndeki içki içilen a, saat 01.30 sıralarında, silahlı saldırıda bunuldu. İddiaya göre, 3 kişi, aralarında husumet bulunan restoran işletmecisi Ali Ö. ile çalışanlardan 'e peş peşe ateş etti. Akyüz, başı, göğsü ve dizine isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı.

    Ali Ö. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırganlar, olay yerine geldikleri otomobile binerek kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akyüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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