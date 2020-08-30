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    • Yaşam
    • 30.08.2020 21:57
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    • 30.08.2020 21:57
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    e yakalanan 96 yaşındaki Hasibe nine sekiz günün ardından hayata tutundu

    96 yaşında e yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunan sekiz günlük mücadelesinin ardından hayata tutundu. ’nde tedavi gören Yavuz “Önce Allah’ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk” dedi.

    96 yaşında koronavirüse yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunan Hasibe Yavuz sekiz günlük mücadelesinin ardından hayata tutundu.

    Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yavuz "Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk" dedi.

    Tansiyon ve kronik hastalığı olan Yavuz, hastanede kaldığı süre zarfında tedaviye olumlu yanıt verdi.

    8 günlük tedavinin ardından müjdeli haber geldi. Sağlığına kavuştuğunu öğrenen 96 yaşındaki Hasibe Yavuz sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde
    hastaneden taburcu edildi.

    Hastanın yaşına ve kronik rahatsızlıklarına dikkat çeken doktor Tamer Direk, tüm hastaların bu kadar şanslı olmadığına vurgu yaptı.

    Koronavirüs tedbirleri noktasında vatandaşları uyardı.
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