96 yaşında koronavirüse yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunan Hasibe Yavuz sekiz günlük mücadelesinin ardından hayata tutundu.
Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yavuz "Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk" dedi.
Tansiyon ve kronik hastalığı olan Yavuz, hastanede kaldığı süre zarfında tedaviye olumlu yanıt verdi.
8 günlük tedavinin ardından müjdeli haber geldi. Sağlığına kavuştuğunu öğrenen 96 yaşındaki Hasibe Yavuz sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde
hastaneden taburcu edildi.
Hastanın yaşına ve kronik rahatsızlıklarına dikkat çeken doktor Tamer Direk, tüm hastaların bu kadar şanslı olmadığına vurgu yaptı.
Koronavirüs tedbirleri noktasında vatandaşları uyardı.