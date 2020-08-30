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    • 30.08.2020 14:38
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    • 30.08.2020 14:42
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    'e karşı Zafer Bayramı kutlaması! Daireler çizip siren çaldılar

    Antalya Kaş'ta bir grup tekneci, 'ın Adası önünde daireler çizip, siren çalarak Zafer Bayramı'nı kutladı. Kutlamada teknelerin Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatıldığı görüldü.

    Meis'e karşı Zafer Bayramı kutlaması

    Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı. Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı.

    Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.
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