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    • 31.08.2020 06:08
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    • 31.08.2020 06:08
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    Son dakika: 'da kaza kurşunu: Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'da arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun koltukaltına isabet ettiği Onur Güç (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Adana'da kaza kurşunu can aldı!

    Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti. Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.



    Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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